Суд в Уфе вынес приговор экс-полицейским за изнасилование дознавательницы

"Признать (экс-начальника ОМВД России по Уфимскому району) Матвеева Эдуарда Валентиновича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), назначить лишение свободы сроком 6 лет, по п. "а" ч. 2 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование") назначить лишение свободы 6 лет. По совокупности преступления путем частичного сложения назначить окончательное наказание Матвееву в виде лишения свободы сроком 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - огласил приговор судья.

УФА, 26 декабря. /ТАСС/. Кировский суд Уфы в четверг приговорил троих экс-полицейских за изнасилование дознавательницы на сроки от 6 до 7 лет лишения свободы. Кроме того, каждый из них обязан выплатить по 1 млн рублей морального ущерба потерпевшей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Аналогичный приговор вынесен бывшим начальнику ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавату Галиеву и начальнику отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павлу Яромчуку - 6 лет лишения свободы. Также суд постановил взыскать с осужденных 3 млн рублей в пользу потерпевшей. До вступления приговора в силу экс-полицейские останутся под домашним арестом.

Суд установил, что в ночь на 30 октября 2018 года полицейские напали на 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии. Было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. Фигуранты дела были уволены из органов внутренних дел. Потерпевшую также уволили за употребление спиртных напитков на рабочем месте.

Обвиняемые были арестованы 6 ноября 2018 года. В апреле 2019 года Яромчук по решению суда был переведен под домашний арест, аналогичная мера пресечения в мае была избрана двум другим фигурантам.