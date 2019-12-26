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В Грузии задержали граждан РФ, Украины и Киргизии по обвинению в изготовлении наркотиков

Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненное наказание

ТБИЛИСИ, 26 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии в Тбилиси, Кутаиси и Батуми задержали членов международной преступной группировки по обвинению в изготовлении, хранении и реализации наркотических средств в особо крупном размере. Как заявил в четверг на брифинге начальник департамента центральной криминальной полиции МВД республики Мамука Челидзе, задержаны россиянин, украинец, грузин и три гражданина Киргизии, всем им предъявлены официальные обвинения.

По словам Челидзе, задержанный гражданин Украины занимался поиском лиц, которые впоследствии изготовляли наркотики, он "приглашал их в Грузию и был координатором". "На имя фиктивной компании гражданина России, в свою очередь, из-за рубежа выписывались химические элементы, необходимые для изготовления наркотических средств", - добавил начальник департамента.

По его словам, граждане Киргизии в Тбилиси и гражданин Грузии в Батуми "в специальных лабораториях путем смешивания разных химических соединений и прекурсоров изготавливали наркотическое средство". Кроме того, как сообщил Челидзе, фигурантом дела также является один гражданин Казахстана.

Как отметили в МВД, после того как наркотики были готовы, обвиняемые прятали их в специальных тайниках, откуда их забирали курьеры. Они связывались с потенциальными покупателями с помощью приложения Telegram. Задержанные продавали наркотики не только в Грузии, но и в Армении, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане, добавил Челидзе.

При личном обыске и обыске домов, где проживали обвиняемые, а также из разных тайников сотрудники правоохранительных органов изъяли до 21 кг порошка и 10 кг жидкости для изготовления опасного синтетического наркотика, подчеркнули в ведомстве. Стоимость изъятых веществ на черном рынке составляет примерно 6 млн лари (более $2 млн).

Согласно грузинскому законодательству, обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет или бессрочное заключение.

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