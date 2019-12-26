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Приставы опровергли задержание Алексея Навального

В ФССП уточнили, что при проведении следственных действий в Фонде борьбы с коррупцией задержания не осуществлялись

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Столичные приставы проводят следственные действия в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) в рамках уголовного дела. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, задержания не проводились.

"Управлением ФССП России по Москве в рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия в Фонде борьбы с коррупцией. При проведении следственных действий задержания не осуществлялись", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в четверг пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что в ФБК проходят обыски, а основатель фонда Алексей Навальный задержан.

9 октября ФБК был внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов. По данным министерства, организация занимается политической деятельностью и получила финансирование из-за рубежа - только в 2019 году 140 тыс. в рублевом эквиваленте, также были транши из Испании и США. СК расследует дело, возбужденное по ч. 4 ст. 174 УК РФ, о легализации средств, направленных на финансирование фонда. Следователи полагают, что с января 2016 по декабрь 2018 года лицами, имеющими отношение к работе ФБК, была получена крупная сумма денег в рублях и иностранной валюте. Причем деньги были получены заведомо преступным путем. По версии следствия, деньги были легализованы соучастниками преступления и направлены на финансирование фонда. В рамках расследования судами был наложен арест на счета НКО "Защита прав граждан", ФБК и более чем 100 счетов физических и юридических лиц.

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