В отношении Рауля Арашукова возбуждено еще три уголовных дела

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Еще три уголовных дела о растрате возбуждено в отношении бывшего советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда, где рассматривается вопрос о продлении срока содержания под стражей обвиняемого.

Рауль Арашуков - отец арестованного бывшего сенатора от КЧР Рауфа Арашукова - является главным фигурантом уголовного дела о хищении газа у ПАО "Газпром" на 31 млрд рублей. "И вот сейчас мы узнаем еще о как минимум трех уголовных делах, возбужденных по ст. 160 УК РФ ("Растрата") в отношении Рауля Арашукова. При этом нас не уведомили об этом должным образом. Мы только сейчас об этом узнали, когда пришли в суд", - заявил адвокат Арашукова Владимир Постанюк в ходе выступления в суде.

По его словам, изъятые ранее в ходе обысков у Арашуковых несколько единиц оружия до сих пор находятся на экспертизе.

"Оружие огнестрельное изъято, несколько единиц. И уже который месяц проводится экспертиза, чтобы установить, пригодно ли оно к стрельбе", - отметил адвокат, подчеркнув, что это не то оружие, которое фигурировало в эпизоде с двумя убийствами, инкриминируемыми Рауфу Арашукову.