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Дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых
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Рауф Арашуков заявил в суде о возбуждении уголовных дел в отношении его матери и сестры

Экс-сенатор не уточнил, по каким статьям были возбуждены дела в отношении его родственников

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовные дела в отношении матери и сестры экс-сенатора Рауфа Арашукова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста экс-сенатору и его отцу Раулю Арашукову.

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"В прошлом заседании я заявлял, что уголовное дело в отношении меня было незаконно инициировано рядом высокопоставленных лиц из КЧР и Следственного комитета. Теперь я только узнал о возбуждении уголовных дел в отношении моей матери и сестры", - сказал бывший сенатор.

Он не уточнил, по каким статьям были возбуждены уголовные дела в отношении его близких родственников. Ранее следователь выступил с просьбой продлить срок содержания под стражей Рауфа Арашукова до 30 января 2020 года.

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Арашуков, Рауф РаулевичДела в отношении Рауфа и Рауля АрашуковыхАрашуков, Рауль Туркбиевич
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