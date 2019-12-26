Рауф Арашуков заявил в суде о возбуждении уголовных дел в отношении его матери и сестры

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовные дела в отношении матери и сестры экс-сенатора Рауфа Арашукова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста экс-сенатору и его отцу Раулю Арашукову.

Что известно об уголовном деле в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца

"В прошлом заседании я заявлял, что уголовное дело в отношении меня было незаконно инициировано рядом высокопоставленных лиц из КЧР и Следственного комитета. Теперь я только узнал о возбуждении уголовных дел в отношении моей матери и сестры", - сказал бывший сенатор.

Он не уточнил, по каким статьям были возбуждены уголовные дела в отношении его близких родственников. Ранее следователь выступил с просьбой продлить срок содержания под стражей Рауфа Арашукова до 30 января 2020 года.