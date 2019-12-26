Мать и сестру Рауфа Арашукова объявили в розыск. Они покинули Россию

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Мать бывшего сенатора от КЧР Рауфа Арашукова и его сестра Камила Агоева объявлены в федеральный розыск по уголовному делу о растрате.

Что известно об уголовном деле в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца

Об этом ТАСС сообщила адвокат Рауфа Арашукова Марина Андреева.

"Их пока объявили в общероссийский розыск. Сторона защиты уверена, что сами по себе они следствию не интересны, их используют как средство давления на Рауфа Арашукова", - сказала адвокат.

В четверг на заседании Басманного суда, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ареста, Рауф Арашуков заявил, что следователи возбудили уголовные дела в отношении его матери и сестры. Как отметил адвокат Владимир Постанюк, они покинули Россию после возбуждения в их отношении дел по ст. 160 УК РФ ("Растрата").

"Вся семья, в том числе его родная сестра, у которой пятеро детей, уехала за границу. При этом дело не столько в уголовных делах против матери Рауфа Арашукова и его сестры Камилы Агоевой. Дело в угрозах, которые высказывают представители следствия в их адрес", - сказал он.