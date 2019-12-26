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Дело о хищениях в группе компаний "Сумма"

Суд до 30 марта продлил арест братьям Магомедовым и их сообщнику по делу о хищениях

Расследование завершено, фигуранты знакомятся с материалами дела

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг продлил срок ареста совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, обвиняемых в хищениях и создании организованного преступного сообщества, сообщили ТАСС в суде.

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"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста в отношении обвиняемых, установив им срок продления меры пресечения до 30 марта", - сказал собеседник агентства. До той же даты продлен арест третьего фигуранта дела - экс-главы компании "Интэкс", входящей в группу "Сумма", Артура Максидова.

Расследование дела завершено, фигуранты знакомятся с собранными следствием порядка 1 тыс. томов материалов. По оценке защиты обвиняемых, на ознакомление с ними потребуется около года.

Теги
РоссияДело о хищениях в группе компаний "Сумма"Магомедов, Зиявудин Гаджиевич
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