Суд до 30 марта продлил арест братьям Магомедовым и их сообщнику по делу о хищениях

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг продлил срок ареста совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, обвиняемых в хищениях и создании организованного преступного сообщества, сообщили ТАСС в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста в отношении обвиняемых, установив им срок продления меры пресечения до 30 марта", - сказал собеседник агентства. До той же даты продлен арест третьего фигуранта дела - экс-главы компании "Интэкс", входящей в группу "Сумма", Артура Максидова.

Расследование дела завершено, фигуранты знакомятся с собранными следствием порядка 1 тыс. томов материалов. По оценке защиты обвиняемых, на ознакомление с ними потребуется около года.