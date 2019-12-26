В Петербурге осудили таксистов, отравивших пассажиров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор членам преступной группы, которая под видом таксистов травила пассажиров нейролептиками и грабила их. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга, четырех фигурантов дела приговорили к лишению свободы на сроки от 8,5 года до 17 лет.

Лекарственные препараты члены ОПГ условно называли цветами. Всего в деле фигурируют четыре эпизода, одна из жертв злоумышленников умерла, троих смогли спасти медики.

"Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Назима Гасанова, Рахима Алиева, Шерзода Кодирова, Нахмада Тарвердиева. Суд назначил наказание: Гасанову в виде лишения свободы сроком на 17 лет в исправительной колонии строгого режима, Алиеву - 14 лет строгого режима, Кодирову - 11 лет строгого режима, Тарвердиеву - 8,5 года строгого режима", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

Сами фигуранты только частично признали вину. Суд установил, что Гасанов в 2016 году решил создать устойчивую организованную группу для систематического совершения преступлений с целью хищения чужого имущества, в том числе мобильных телефонов и банковских карт, с использованием лекарственных препаратов, усиливающих угнетающее действие этанола на центральную нервную систему. Члены группы на протяжении года под видом таксистов нападали на нетрезвых пассажиров, применяя лекарственные препараты - клозапин, хлорпромазин, клофелин.

"Фигуранты были осведомлены о действии данных лекарственных препаратов в сочетании с алкоголем на организм человека и допускали любые последствия употребления их человеком, в том числе смерть. Используемые препараты Гасанов называл цветок", - добавили в пресс-службе.

Суд также удовлетворил гражданский иск к фигурантам на 3,5 млн рублей.