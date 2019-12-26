Два человека погибли, 15 пострадали в ДТП с автобусом в Липецкой области

ТАСС, 26 декабря. Автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси и опрокинувшийся в Липецкой области, перевозил 19 человек. Двое из них погибли. 15 пассажиров получили различные травмы, восемь госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В автобусе находилось 19 человек. В результате аварии госпитализированы восемь человек, двое погибли", - сказал собеседник агентства. Остальные осматриваются на месте.

В свою очередь в Единой дежурно-диспетчерской службе Становлянского района заявили, что в автобусе находилось 17 человек. 15 из них выбрались из салона самостоятельно.

"17 пострадавших, из них два трупа", - уточнили ТАСС в ЕДДС района.

Он добавил, что, по предварительным данным, водитель не справился с управлением и автобус опрокинулся в кювет. По данным МЧС, авария произошла на 356-м км трассы М-4 "Дон". "Вблизи населенного пункта Ярлукино Становлянского района в результате нарушения правил дорожного движения опрокинулся рейсовый автобус", - сообщили в МЧС.

В ликвидации аварии задействованы порядка 50 человек.

Как уточнил ТАСС глава администрации Становлянского района Сергей Никитин, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. По уточненным данным пресс-службы администрации Липецкой области, в автобусе находились два водителя и 17 пассажиров, среди пострадавших - пятилетний ребенок, который направлен с закрытой черепно-мозговой травмой в городскую детскую больницу Ельца. По словам представителя министерства, на место аварии направлены представители оперативных служб. Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются. По предварительным данным, автобус следовал рейсом Москва - Тбилиси, сообщили в региональном ГУ МЧС.

В новость были внесены изменения (20:41 мск) - добавлены подробности.