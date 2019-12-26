Авария с рейсовым автобусом в Липецкой области. Главное

В Липецкой области произошло ДТП с рейсовым автобусом. По данным Единой дежурной диспетчерской службы, в результате ДТП погибли два человека, еще 15 пострадали.

Среди пострадавших один ребенок . Всего госпитализировано восемь человек .

. Всего . По данным ЕДДС, в автобусе находилось 17 человек. В МЧС сообщают о 19 находившихся в автобусе.

человек. В МЧС сообщают о находившихся в автобусе. По данным МЧС, авария произошла около пункта Ярлукино Становлянского района на 356-м км трассы М-4 "Дон".

Становлянского района на 356-м км трассы М-4 "Дон". В пресс-службе ведомства сообщили, что причиной ДТП стало нарушения правил дорожного движения.

стало нарушения правил дорожного движения. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

с управлением. На место аварии направлены представители оперативных служб.

По предварительным данным, автобус следовал рейсом Москва - Тбилиси. ВСе пострадавшие - граждане Грузии.