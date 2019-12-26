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Авария с рейсовым автобусом в Липецкой области. Главное

Описание
© Пресс-служба МЧС РФ

В Липецкой области произошло ДТП с рейсовым автобусом. По данным Единой дежурной диспетчерской службы, в результате ДТП погибли два человека, еще 15 пострадали.

  • Среди пострадавших один ребенок. Всего госпитализировано восемь человек.
  • По данным ЕДДС, в автобусе находилось 17 человек. В МЧС сообщают о 19 находившихся в автобусе.
  • По данным МЧС, авария произошла около пункта Ярлукино Становлянского района на 356-м км трассы М-4 "Дон".
  • В пресс-службе ведомства сообщили, что причиной ДТП стало нарушения правил дорожного движения.
  • По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
  • На место аварии направлены представители оперативных служб.
  • По предварительным данным, автобус следовал рейсом Москва - Тбилиси. ВСе пострадавшие -  граждане Грузии.
Теги
РоссияЛипецкая область
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Два человека погибли, 15 пострадали в ДТП с автобусом в Липецкой области
По данным МЧС, авария произошла на 356-м км трассы М-4 "Дон"
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