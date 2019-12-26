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Дело сестер Хачатурян
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Прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян

Дело не стали направлять в суд, сообщил источник в правоохранительных органах
Ангелина и Крестина Хачатурян Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Ангелина и Крестина Хачатурян
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Генеральная прокуратура сочла, что в [обвинительном] заключении по делу сестер Хачатурян есть нарушения. Утверждать заключение и направлять уголовное дело в суд для дальнейшего рассмотрения по существу в надзорном ведомстве не стали", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь защита девушек заявила ТАСС, что соответствующего официального уведомления из органов следствия адвокатам не поступало.

Кроме того, адвокат одной из обвиняемых Алексей Паршин уточнил, что мера пресечения сестрам продлеваться не будет. "Известно лишь, что судебного продления в виде запрета покидать место жительства с 21:00 до 07:00 утра не будет. Остальные запреты остаются до разрешения наших ходатайств об изменении меры пресечения и отмены части запретов", - сказал защитник.

Таким образом, сестрам все также нельзя общаться друг другом и свидетелями по делу, а также общаться со СМИ.

Теги
РоссияДело сестер Хачатурян
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