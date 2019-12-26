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Корреспондент "Новой газеты" Полухина стала свидетелем по делу организации "Е.Н.О.Т."

Адвокат Петр Заикин отметил, что его не пустили на допрос журналистки
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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Корреспондент "Новой газеты" Юлия Полухина стала свидетелем по делу участников региональной общественной организации (РОО) "Е.Н.О.Т." Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Петр Заикин.

"Юлия сейчас находится в статусе свидетеля по делу, при этом на ее допрос меня не пустили", - сказал адвокат.

Ранее адвокат сообщал ТАСС, что в ходе обыска у журналистки был изъят компьютер и рабочий телефон. По его мнению, обыск непосредственно связан с ее профессиональностью деятельностью.

Следственными органами СК России по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело по обвинению руководителей и членов РОО "Е.Н.О.Т." по ч. 4 ст. 158 ("Кража"), ч. 4 ст. 162 ("Разбой"), ч. 3 ст. 210 ("Организация преступного сообщества"), ч. 3 ст. 209 ("Бандитизм") УК РФ.

По информации следствия, были получены материалы оперативно-разыскной деятельности, содержащие сведения о том, что по месту проживания специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой (Полухиной) могут находиться предметы и документы, а также электронные носители информации, подтверждающие преступную деятельность вышеуказанных лиц.

Для проверки оперативной информации следователи на основании судебного решения провели в четверг обыски в жилище Мартовалиевой в Москве.

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Россия
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