МИД Грузии выясняет обстоятельства ДТП с гражданами страны в Липецкой области

ТБИЛИСИ, 26 декабря. /ТАСС/. Секция интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ выясняет детали, связанные с ДТП с автобусом в Липецкой области, в результате которого, по предварительной версии, пострадали граждане Грузии. Об этом корреспонденту ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МИД республики.