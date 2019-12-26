{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД Грузии выясняет обстоятельства ДТП с гражданами страны в Липецкой области

Дипломаты изучают детали происшествия

ТБИЛИСИ, 26 декабря. /ТАСС/. Секция интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ выясняет детали, связанные с ДТП с автобусом в Липецкой области, в результате которого, по предварительной версии, пострадали граждане Грузии. Об этом корреспонденту ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МИД республики.

На эту тему
Авария с рейсовым автобусом в Липецкой области. Главное

"Сотрудник Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ выясняет детали автотранспортного происшествия со службами спасения Липецкой области. Как только появятся новые подробности, мы вам сообщим", - сказала сотрудница пресс-службы МИД.

Теги
ГрузияРоссияШвейцарияЛипецкая область
Реклама на ТАСС
Бывший замглавы курганского района арестован по делу о хищении 18 млн рублей
Вячеслав Рознин заключен под стражу на два месяца
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС