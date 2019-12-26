МИД Грузии выясняет обстоятельства ДТП с гражданами страны в Липецкой области

ТБИЛИСИ, 26 декабря. /ТАСС/. Секция интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ выясняет детали, связанные с ДТП с автобусом в Липецкой области, в результате которого, по предварительной версии, пострадали граждане Грузии. Об этом корреспонденту ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МИД республики.
"Сотрудник Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ выясняет детали автотранспортного происшествия со службами спасения Липецкой области. Как только появятся новые подробности, мы вам сообщим", - сказала сотрудница пресс-службы МИД.