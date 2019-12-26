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Бывший замглавы курганского района арестован по делу о хищении 18 млн рублей

Вячеслав Рознин заключен под стражу на два месяца

ТАСС, 26 декабря. Курганский городской суд арестовал бывшего заместителя главы Шадринского района Вячеслава Рознина по делу о хищении 18 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Курганским городским судом удовлетворены ходатайства следователя об избрании в отношении [бывшего заместителя главы Шадринского района] Вячеслава Рознина и [бывшего директора ООО "Мультипласт"] Ивана Шумского меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В отношении бывшего начальника производственно-технического отдела ООО "Мультипласт" Евгения Рябцева судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщили в ведомстве, уточнив, что указанные лица обвиняются в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 и 196 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере" и "Преднамеренное банкротство").

По версии следствия, с августа 2016 года по июнь 2019 года замглавы района по предварительному сговору с "Мультипластом" при выполнении работ по муниципальным контрактам на обустройство площадки под жилую застройку в селе Мальцево и по сетям водоснабжения села Верхозино похитили бюджетные деньги, выделенные по федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий". Обвиняемые изготовили, подписали и оплатили фиктивные акты выполненных работ на общую сумму более 18 миллионов рублей.

Кроме того, с июня 2015 года по апрель 2017-го компания "Мультипласт" изготовила фиктивные акты о выполнении работ в рамках муниципального контракта по строительству водопровода в селе Кетово, а должностные лица районного муниципалитета подписали их и оплатили, в результате из бюджета были похищены 15 млн рублей. По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), которые соединены в одно производство.

Ранее ТАСС сообщал, что у бывшего замгубернатора Курганской области Сергея Пугина проводились обыски, связанные с показаниями бывшего главы Кетовского района, который находится в СИЗО по делу о строительстве водопровода по программе "Устойчивое развитие сельских территорий" в селе Кетово (Пугин курировал программу).

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РоссияКурганская область
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