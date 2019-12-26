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После ДТП с автобусом под Липецком возбуждено уголовное дело

На месте аварии продолжают работать следственные органы

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП в Липецкой области с перевернувшимся автобусом с грузинскими номерами, следовавшим по маршруту Москва - Тбилиси. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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"Возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). На месте ДТП продолжают работать следственные органы", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время также решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении водителя.

В новость были внесены изменения (23:28 мск) - добавлены подробности.  

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РоссияЛипецкая область
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