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Обновлено 

В Абакане загорелся торговый павильон

Площадь возгорания составляет 1500 кв. метров

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Пожар охватил торговый павильон в Абакане Республики Хакасии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Возгорание возникло в двухэтажном торговом павильоне. Горит кровля на площади 1500 кв. метров", - сказал собеседник агентства. Пожару присвоен третий номер сложности.

По предварительным данным, пострадавших нет. В борьбе с огнем задействованы более 60 человек, используется 20 единиц техники.

В новость были внесены изменения (23:24 мск) - добавлены подробности.  

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