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Грузия направила в РФ два автобуса для перевозки пострадавших при ДТП в Липецкой области

В салоне автобуса находились 19 человек

ТБИЛИСИ, 26 декабря. /ТАСС/. Агентство наземного транспорта Минэкономики Грузии приняло решение отправить в Россию два автобуса для перевозки в республику пострадавших при ДТП в Липецкой области. Об этом корреспондент ТАСС сообщили в пресс-службе МИД Грузии.

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"На данном этапе устанавливается гражданство пострадавших и погибших при ДТП людей. Секция интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ находится на постоянной связи с соответствующими ведомствами России, как с МЧС, так и с медицинским центром, куда доставили пострадавших. По решению Агентства наземного транспорта для перевозки пассажиров в Российскую Федерацию уже направлены два автобуса", - сказала сотрудница пресс-службы.

Авария с участием рейсового автобуса произошла вечером в четверг на 356 км трассы М-4 "Дон" в Становлянском районе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и автобус опрокинулся в кювет. В салоне находились 19 человек - граждане Грузии, двое, по предварительным данным, мужчины 1961 и 1969 года рождения, погибли, восьмерым потребовалась госпитализация. По факту аварии следственный комитет организовал проверку.

Теги
РоссияЛипецкая область
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