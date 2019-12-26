Дорожное покрытие в районе ДТП с автобусом под Липецком соответствовало нормам

ТАСС, 27 декабря. Участок шоссе, где произошло ДТП с участием автобуса под Липецком, соответствовал техническим нормативам, предъявляемым к дорожному полотну. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росавтодора.

"В момент дорожного происшествия погода была пасмурной, температура воздуха минус 2, наблюдались осадки в виде небольшого снега, покрытие было влажным. Состояние проезжей части, обочин и обустройство техническими средствами соответствует нормативным требованиям. Данный участок дороги не является местом концентрации ДТП. Неудовлетворительных дорожных условий, сопутствующих совершению происшествия, сотрудниками ГИБДД не выявлено", - сказали в Росавтодоре.

Авария с участием рейсового автобуса произошла вечером в четверг на 356-м км трассы М-4 "Дон" в Становлянском районе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус опрокинулся в кювет. В салоне находились 19 человек - граждане Грузии, двое, по предварительным данным, мужчины 1961 и 1969 года рождения, погибли, восьмерым потребовалась госпитализация.