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Дорожное покрытие в районе ДТП с автобусом под Липецком соответствовало нормам

Состояние обочин, проезжей части и обустройство техническими средствами соответствует нормативным требованиям, сообщили в Росавтодоре

ТАСС, 27 декабря. Участок шоссе, где произошло ДТП с участием автобуса под Липецком, соответствовал техническим нормативам, предъявляемым к дорожному полотну. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росавтодора.

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"В момент дорожного происшествия погода была пасмурной, температура воздуха минус 2, наблюдались осадки в виде небольшого снега, покрытие было влажным. Состояние проезжей части, обочин и обустройство техническими средствами соответствует нормативным требованиям. Данный участок дороги не является местом концентрации ДТП. Неудовлетворительных дорожных условий, сопутствующих совершению происшествия, сотрудниками ГИБДД не выявлено", - сказали в Росавтодоре.

Авария с участием рейсового автобуса произошла вечером в четверг на 356-м км трассы М-4 "Дон" в Становлянском районе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус опрокинулся в кювет. В салоне находились 19 человек - граждане Грузии, двое, по предварительным данным, мужчины 1961 и 1969 года рождения, погибли, восьмерым потребовалась госпитализация.

Теги
РоссияЛипецкая область
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