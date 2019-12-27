Пожарные ликвидировали открытое горение в двух ангарах в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в селе Новопышминское Сухоложского района Свердловской области в двух ангарах на предприятии по производству молока и мяса. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар возник на площади 5 тыс. кв. метров.

"В 06:12 (04:12 мск) пожарным удалось справиться с огнем. Площадь пожара составила 2 тыс. квадратных метров, огнем повреждены два ангара с оборудованием по производству молочной продукции", - говорится в сообщении. В региональном главке добавили, что в тушении были задействованы 35 человек личного состава, 12 единиц пожарно-спасательной техники.

В дежурно-диспетчерской службе городского округа Сухой Лог ТАСС сказали, что ведется проливка сгоревших конструкций.