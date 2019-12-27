Генконсульство РФ в Алма-Ате сообщило об отсутствии россиян на борту упавшего самолета

НУР-СУЛТАН, 27 декабря. /ТАСС/. Граждане России, по предварительным данным, не были пассажирами рухнувшего в пятницу самолета казахстанской авиакомпании Bek Air. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в генеральном консульстве РФ в Алма-Ате.

"По предварительным данным, граждан России не было на борту самолета, потерпевшего крушение", - сказал дежурный дипломат.

В посольстве РФ в Казахстане корреспонденту ТАСС сообщили, что тоже проверяют информацию о наличии россиян на борту.

Самолет при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, а затем столкнулся с двухэтажным строением. По последним данным, жертвами трагедии стали девять человек. На борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа.