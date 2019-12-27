Крушение самолета Bek Air в Казахстане. Главное

В Казахстане разбился пассажирский самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алма-Ата - Нур-Султан. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.
- Как сообщил официальный представитель Службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана Алибек Абдилов, по предварительной информации, погибли 12 человек. В то же время, по данным акимата (администрации) Алма-Аты, в результате катастрофы погибли 14 человек.
- Еще девять человек пострадали, передает МВД. По данным Комитета по ЧС МВД Казахстана, среди пострадавших - шесть детей.
- Россиян, по предварительным данным, на борту разбившегося самолета не было, сообщили в российском генконсульстве в Алма-Ате.
- Лайнер при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Пожара в результате столкновения не произошло.
- На месте работают спасатели, медицинские службы и сотрудники правоохранительных органов. Идет эвакуация.
- Для расследования причин ЧП создана правительственная комиссия, которая вылетит на место происшествия.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших.
- Согласно информации на сайте авиаперевозчика, его флот состоит из среднемагистральных пассажирских самолетов Fokker 100. До выяснения обстоятельств происшествия полеты таких самолетов приостановлены.
- Приостановлена деятельность и самой авиакомпании Bek Air, сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.