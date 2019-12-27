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Крушение самолета Bek Air в Казахстане
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Крушение самолета Bek Air в Казахстане. Главное

© AP Photo/Vladimir Tretyakov

В Казахстане разбился пассажирский самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алма-Ата - Нур-Султан. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.

  • Как сообщил официальный представитель Службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана Алибек Абдилов, по предварительной информации, погибли 12 человек. В то же время, по данным акимата (администрации) Алма-Аты, в результате катастрофы погибли 14 человек.
  • Еще девять человек пострадали, передает МВД. По данным Комитета по ЧС МВД Казахстана, среди пострадавших - шесть детей.
  • Россиян, по предварительным данным, на борту разбившегося самолета не было, сообщили в российском генконсульстве в Алма-Ате.
  • Лайнер при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Пожара в результате столкновения не произошло.
  • На месте работают спасатели, медицинские службы и сотрудники правоохранительных органов. Идет эвакуация.
  • Для расследования причин ЧП создана правительственная комиссия, которая вылетит на место происшествия.
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших.
  • Согласно информации на сайте авиаперевозчика, его флот состоит из среднемагистральных пассажирских самолетов Fokker 100. До выяснения обстоятельств происшествия полеты таких самолетов приостановлены.
  • Приостановлена деятельность и самой авиакомпании Bek Air, сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
Теги
КазахстанКрушение самолета Bek Air в Казахстане
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Крушение самолета Bek Air в Казахстане
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