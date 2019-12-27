Деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена в Казахстане после авиакатастрофы

НУР-СУЛТАН, 27 декабря. /ТАСС/. Работа казахстанской авиакомпании Bek Air, самолет которой потерпел крушение в пятницу близ Алма-Аты, приостановлена. Об этом сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"До выяснения обстоятельств деятельность данной авиакомпании приостановлена", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, крушение потерпел самолет Fokker 100.

Самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс по маршруту Алма-Ата - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, а затем столкнулся с двухэтажным строением. На борту самолета находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Согласно информации на сайте авиаперевозчика, его флот состоит из среднемагистральных пассажирских самолетов Fokker 100. До выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов данного типа временно приостановлены. Для расследования причин ЧП создана правительственная комиссия.