Не менее 60-и выжившим при крушении самолета в Казахстане оказана медицинская помощь

НУР-СУЛТАН, 27 декабря. /ТАСС/. Медицинская помощь оказана 60-и пассажирам, выжившим в пятницу при катастрофе самолета авиакомпании Bek Air в Казахстане. Об этом сообщила администрация аэропорта Алма-Аты, откуда вылетел рейс.

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Она опубликовала на своей странице в Facebook предварительный список из 60 пассажиров, которым была оказана медицинская помощь.

Международный аэропорт Алма-Аты работает в штатном режиме, изменений в расписании рейсов в связи с ЧП нет, говорится в публикации аэропорта.

По предварительным данным администрации города Алма-Аты, в результате катастрофы погибли 14 человек.