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Студента московского вуза задержали за избиение пассажира на станции метро "Спортивная"

Пострадавшего госпитализировали

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Студент одного из столичных вузов устроил драку с незнакомым ему пассажиром метро и нанес ему тяжкие телесные повреждения, после чего был задержан полицией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского главка МВД.

"Накануне в полицию поступило сообщение о конфликте на станции метро "Спортивная" Сокольнической линии Московского метрополитена. Установлено, что студент 1997 года рождения вступил в конфликт с незнакомым ему ранее мужчиной 1991 года рождения, инженером, и руками умышленно нанес ему несколько ударов в область головы, причинив закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней тяжести, перелом основания черепа. Правонарушитель был задержан", - сообщили в полиции.

Пострадавший нарядом скорой помощи был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

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Россия
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