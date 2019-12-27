В жилом доме, с которым столкнулся самолет в Казахстане, никого не было

НУР-СУЛТАН, 27 декабря. /ТАСС/. Никого не было в жилом доме близ Алма-Аты, в который врезался самолет авиакомпании Bek Air.

Об этом в пятницу сообщил заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Аты Ерлан Алибеков.

"Фюзеляж самолета столкнулся со строящимся жилым домом. В жилом доме никого, к счастью, не оказалось. И в настоящее время в самолете никого нет", - сообщил Алибеков.

Как отметил Алибеков, "полностью проведены аварийно-спасательные работы". По его словам, на месте катастрофы "было организовано предварительное боевое развертывание для мгновенной подачи пены, но взрыва не было".