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Крушение самолета Bek Air в Казахстане
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В жилом доме, с которым столкнулся самолет в Казахстане, никого не было

Замначальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Аты Ерлан Алибеков сообщил, что полностью проведены аварийно-спасательные работы

НУР-СУЛТАН, 27 декабря. /ТАСС/. Никого не было в жилом доме близ Алма-Аты, в который врезался самолет авиакомпании Bek Air.

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Крушение самолета Bek Air в Казахстане. Главное

Об этом в пятницу сообщил заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Аты Ерлан Алибеков.

"Фюзеляж самолета столкнулся со строящимся жилым домом. В жилом доме никого, к счастью, не оказалось. И в настоящее время в самолете никого нет", - сообщил Алибеков.

Как отметил Алибеков, "полностью проведены аварийно-спасательные работы". По его словам, на месте катастрофы "было организовано предварительное боевое развертывание для мгновенной подачи пены, но взрыва не было".

Теги
КазахстанКрушение самолета Bek Air в Казахстане
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