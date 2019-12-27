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Выкатившийся в Шереметьево за пределы рулежной дорожки Superjet не получил повреждений

Никто из пассажиров самолета не пострадал

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Пассажирский самолет Sukhoi Superjet, который утром в пятницу выкатился за пределы рулежной дорожки в аэропорту Шереметьево, не получил повреждений, сообщили ТАСС в пресс-службе "Аэрофлота". На борту было 74 пассажира и пять членов экипажа, никто не пострадал.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, на данный момент рассматриваются две причины инцидента: скользкая рулежная дорожка и неработающие огни на рулежной дорожке.

"Во время движения самолета по рулежной дорожке, готовящегося к выполнению рейса SU1602 Москва - Самара, произошло выкатывание судна с рулежной дорожки на грунт. Пассажиры высаживались через заднюю дверь самолета штатным способом, пострадавших нет, воздушное судно повреждений не получило", - сообщили в пресс-службе.

Пассажиры будут отправлены в Самару резервным бортом в 09:05 мск, уточнили в "Аэрофлоте".

Инцидент не отразился на работе столичного аэропорта. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

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