{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Крушение самолета Bek Air в Казахстане

По факту крушения самолета Bek Air в Казахстане начато расследование

Создана следственно-оперативная группа

НУР-СУЛТАН, 27 декабря. /ТАСС/. МВД Казахстана начало расследование по факту крушения самолета авиакомпании Bek Air близ Алма-Аты в пятницу утром.

На эту тему
Крушение самолета Bek Air в Казахстане. Главное

"Министерством внутренних дел начато досудебное расследование по ст. 344 ч. 3 (Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта) УК РК, - говорится в распространенном заявлении пресс-службы ведомства. - Создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей, криминалистов - сотрудников центрального аппарата МВД, департаментов полиции на транспорте".

До выяснения обстоятельств происшествия работа авиакомпании временно прекращена. Для расследования причин ЧП создана правительственная комиссия.

Теги
КазахстанКрушение самолета Bek Air в Казахстане
Реклама на ТАСС
Суды в Петербурге вновь эвакуируют из-за угрозы взрыва
Анонимные письма с угрозами взрывов с конца ноября начали приходить по электронной почте
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС