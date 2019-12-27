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Крушение самолета Bek Air в Казахстане

После крушения самолета близ Алма-Аты в больницах находятся 50 человек

Состояние шести пострадавших оценивается как крайне тяжелое

НУР-СУЛТАН, 27 декабря. /ТАСС/. Медики госпитализировали 50 человек, которые пострадали при крушении самолета авиакомпании Bek Air близ Алма-Аты в пятницу.

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Об этом сообщил руководитель управления общественного здоровья города Алма-Аты Тлеухан Абилдаев на брифинге.

"Всего бригадами скорой медицинской помощи в медицинские организации города доставлены 66 человек. Из них госпитализированы 50 человек", - рассказал Абилдаев.

По его словам, состояние шести пострадавших оценивается как крайне тяжелое, еще шести человек - как тяжелое.

Теги
КазахстанКрушение самолета Bek Air в Казахстане
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