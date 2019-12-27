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Суды в Петербурге вновь эвакуируют из-за угрозы взрыва

Анонимные письма с угрозами взрывов с конца ноября начали приходить по электронной почте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Письма с угрозой взрыва в пятницу утром поступают в суды Петербурга, идет эвакуация, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Приморский, Ленинский, Колпинский, Сестрорецкий, Красногвардейский, Дзержинский, Куйбышевский, Октябрьской районные суды эвакуируются", - сказано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в письмах в суд сообщается об угрозе взрыва в почти ста школах и гимназиях города.

Анонимные письма с угрозами взрывов с конца ноября начали приходить по электронной почте в районные и военные суды Санкт-Петербурга. Их автор требовал перевода 120 млн рублей на электронный кошелек в биткойнах. Также автор сообщений "минировал" торговые центры, школы, больницы и станции метро. Все угрозы оказались ложными.

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