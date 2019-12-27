{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Крушение самолета Bek Air в Казахстане

В самолете, потерпевшем крушение в Казахстане, находились иностранные граждане

Среди 93 пассажиров были граждане Украины, Киргизии, Китая и Казахстана

НУР-СУЛТАН, 27 декабря. /ТАСС/. Граждане Украины, Киргизии, Китая и Казахстана находились на борту самолета авиакомпании Bek Air, потерпевшего крушение близ Алма-Аты в пятницу. Об этом сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

На эту тему
Крушение самолета Bek Air в Казахстане. Главное

"Всего на борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане: два гражданина Украины, один гражданин Киргизии, один гражданин Китая, остальные - граждане Казахстана. Всего в результате происшествия, по состоянию на 12:30 (09:30 мск) погибли 12 человек, в том числе командир экипажа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в различные медицинские учреждения Алма-Аты госпитализировано 49 человек, из них 18 находятся в тяжелом состоянии, остальным оказывается медицинская и психологическая помощь.

Теги
КазахстанКрушение самолета Bek Air в Казахстане
Реклама на ТАСС
Расследование покушения на главу Рамонского района Воронежской области
Власти Воронежской области рассказали о состоянии главы Рамонского района
Заместитель губернатора региона Виталий Шабалатов отметил, что Николай Фролов, на которого 26 декабря было совершено покушение, находится в стабильном состоянии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС