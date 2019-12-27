В самолете, потерпевшем крушение в Казахстане, находились иностранные граждане

НУР-СУЛТАН, 27 декабря. /ТАСС/. Граждане Украины, Киргизии, Китая и Казахстана находились на борту самолета авиакомпании Bek Air, потерпевшего крушение близ Алма-Аты в пятницу. Об этом сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

"Всего на борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане: два гражданина Украины, один гражданин Киргизии, один гражданин Китая, остальные - граждане Казахстана. Всего в результате происшествия, по состоянию на 12:30 (09:30 мск) погибли 12 человек, в том числе командир экипажа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в различные медицинские учреждения Алма-Аты госпитализировано 49 человек, из них 18 находятся в тяжелом состоянии, остальным оказывается медицинская и психологическая помощь.