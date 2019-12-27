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Прокуратура начала проверку после выката Superjet за пределы ВПП в Шереметьево

Ранее самолет во время движения по рулежной дорожке выкатился на грунт

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту выката за пределы рулежной дорожки пассажирского самолета Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот", вылетавшего из Шереметьево в Самару. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщила Короткова.

По предварительным данным, в пятницу в 07:20 утра во время движения по рулежной дорожке самолет выкатился на грунт. На борту находились 74 пассажира и пять членов экипажа, пострадавших нет. "Воздушное судно отстранено от полетов, пассажиры будут отправлены к месту назначения резервным бортом", - добавила представитель транспортной прокуратуры.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, на данный момент рассматриваются две причины инцидента: скользкая рулежная дорожка и неработающие огни на рулежной дорожке.

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