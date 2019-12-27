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Два человека пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями в Подмосковье

Авария произошла на 72-м км Горьковского шоссе в Павлово-Посадском районе

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Авария с участием трех легковых автомобилей и грузовика произошла на Горьковском шоссе в Подмосковье, пострадали два человека. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Около 09:30 на 72-м км Горьковского шоссе в Павлово-Посадском районе столкнулись четыре автомобиля - один грузовой и три легковые. В результате аварии два человека пострадали", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС ГИБДД, обстоятельства ДТП устанавливаются.

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