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Задержан водитель рейсового автобуса, попавшего в ДТП под Липецком

В результате аварии два человека погибли, еще восьмерых госпитализировали

ТАСС, 27 декабря. Находившийся за рулем рейсового автобуса Mercedes, следовавшего из Москвы в Тбилиси в опрокинувшегося Липецкой области, задержан. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

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"Водитель [автобуса] задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением", - сказал собеседник агентства.

Авария произошла вечером в четверг на 356-м км трассы М-4 "Дон" в Становлянском районе области. В салоне находились 19 человек - все, и пассажиры и водители - граждане Грузии. Двое мужчин погибли на месте, восьмерым потребовалась госпитализация.

По факту ДТП накануне полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Ннарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Теги
РоссияЛипецкая область
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