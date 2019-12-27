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Крушение самолета Bek Air в Казахстане
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Власти Казахстана назвали предварительную причину крушения самолета авиакомпании Bek Air

Заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр заявил, что причиной инцидента могла стать ошибка пилотов и техническая неисправность
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© Павел Александров/ТАСС

ТАСС, 27 декабря. Ошибка пилотов и техническая неисправность рассматриваются в качестве предварительных причин крушения самолета авиакомпании Bek Air в пятницу утром близ Алма-Аты. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

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"Версии предварительные <...> Дважды самолет коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы. Либо это ошибка пилота, либо технические причины", - отметил Скляр.

На месте крушения найдены бортовые самописцы, сообщил Скляр. "Спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Ведутся следственные действия. Бортовые самописцы найдены и изымаются для исследований", - рассказал Скляр.

По его словам, сейчас Комитет гражданской авиации и Управление по расследованию авиапроисшествий Казахстана выясняют обстоятельства эксплуатации воздушного судна, были ли с ним ранее авиационные инциденты. "Мы привлечем специалистов Международного авиационного комитета, они уже проинформированы, и самописцы будут расшифровываться при участии этой международной организации", - уточнил заместитель премьер-министра.

Скляр также сообщил, что состояние взлетно-посадочной полосы в аэропорту Алма-Аты во время вылета самолета было идеальным. "Взлетная полоса, мы сейчас убедились, была в идеальном состоянии. Коэффициент сцепления был 0,5. Это полностью соответствовало всем критериям", - отметил он.

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КазахстанКрушение самолета Bek Air в Казахстане
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