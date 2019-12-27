{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Самолет из Багдада в Минск совершил экстренную посадку в ростовском аэропорту

Как сообщил источник в экстренных службах, произошел отказ автопилота
Аэропорт Платов города Ростова-на-Дону Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Аэропорт Платов города Ростова-на-Дону
© Валерий Матыцин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 декабря. /ТАСС/. Самолет "Иракских авиалиний", следовавший из Багдада в Минск, совершил посадку в ростовском аэропорту Платов по техническим причинам. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"В 11:18 мск совершил посадку по техническим причинам", - сообщил собеседник ТАСС.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщал ТАСС, что самолет авиакомпании успешно совершил экстренную посадку в Платове в связи с отказом автопилота. По данным источника, речь идет о самолете Airbus A321.

"Иракские авиалинии" (Iraqi Airways) является крупнейшим авиаперевозчиком Ирака. 

Теги
БелоруссияИракРоссия
Реклама на ТАСС
Расследование покушения на главу Рамонского района Воронежской области
Власти Воронежской области рассказали о состоянии главы Рамонского района
Заместитель губернатора региона Виталий Шабалатов отметил, что Николай Фролов, на которого 26 декабря было совершено покушение, находится в стабильном состоянии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС