Самолет из Багдада в Минск совершил экстренную посадку в ростовском аэропорту

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 декабря. /ТАСС/. Самолет "Иракских авиалиний", следовавший из Багдада в Минск, совершил посадку в ростовском аэропорту Платов по техническим причинам. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"В 11:18 мск совершил посадку по техническим причинам", - сообщил собеседник ТАСС.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщал ТАСС, что самолет авиакомпании успешно совершил экстренную посадку в Платове в связи с отказом автопилота. По данным источника, речь идет о самолете Airbus A321.

"Иракские авиалинии" (Iraqi Airways) является крупнейшим авиаперевозчиком Ирака.