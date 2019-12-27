Полиция Черногории избила епископа во время задержания

БЕЛГРАД, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции Черногории избили епископа Диоклийского Методия в ходе задержания в пятницу на акции протеста против принятого закона о вероисповедании. С таким утверждением выступила пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви.

По ее данным, инцидент произошел во время задержания протестующих на стратегически важном Джурджевом мосту через реку Тара на востоке страны. "Полиция жестоко избила епископа Методия. Владыку и других верующих свалили на землю и били ногами и дубинками. Пострадали двое верующих, у одного сломано бедро, у второго - ключица", - говорится в сообщении.

В МВД Черногории пока не комментируют это информацию.

В ночь на пятницу парламент Черногории большинством голосов принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" на фоне массовых протестов по всей стране. В поддержку закона, ущемляющего интересы Сербской православной церкви (СПЦ), проголосовал 45 депутат из 45 присутствующих. Голосов "против" и воздержавшихся не было, поскольку документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции.

В ряде городов Черногории прошли массовые протесты против принятия закона о свободе вероисповедания. Как заявил ТАСС лидер черногорской оппозиции Андрия Мандич, протестующие заблокировали большинство городов страны. Акции проходят в городах Беране, Биело-Поле, Плевля, Подгорица, Бар, Будва, Котор, Никшич. Задержаны свыше 55 человек, включая депутатов от оппозиции.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории провел через парламент закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", предусматривающий изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви. Речь идет более чем о 650 святынях, включая широко известный в православном мире монастырь Острог.