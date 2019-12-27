В Мурманске сотрудники правительства эвакуированы из-за угрозы взрыва

МУРМАНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правительства Мурманской области и городской администрации эвакуированы из своего здания в центре Мурманске из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в оперативных ведомствах.

"Здание облправительства эвакуировано, также эвакуирована городская больница, было получено сообщение о возможной угрозе взрыва", - сообщил собеседник. К эвакуированным зданиям стянуты оперативные службы. Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС в настоящее время не располагает.

Аналогичная ситуация была в Мурманске 5, 16 и 20 декабря, тогда были эвакуированы также аэропорт и вокзал, информация об угрозе взрыва не подтвердилась.

Как ранее отмечалось на заседании областной антитеррористической комиссии, прошедшем в начале этой недели, в последнее время отмечается рост количества поступающих заведомо ложных сообщений об актах терроризма. Так, в 2019 году региональным УФСБ осуществлена проверка 47 анонимных сообщений. Во взаимодействии с УМВД России по Мурманской области установлен 41 автор и распространитель информации об угрозах взрывов - за исключением веерных рассылок ложной информации террористического характера с электронных адресов, принадлежащих иностранным провайдерам. Возбуждено 16 уголовных дел. Приговоры, как правило, не связаны с лишением свободы, однако неизменно предполагают значительный штраф - порядка 200 тысяч рублей, вдобавок с виновного взыскивается стоимость выезда и работы оперативных служб.