ФСИН сняла электронный браслет у младшей из сестер Хачатурян

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ФСИН России сняли электронный браслет у младшей из сестер Хачатурян Марии, обвиняемой в убийстве своего отца. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Ярослав Пакулин.

"Сотрудники ФСИН только что сняли электронный браслет с ноги Марии. Учетное дело по ней прекращено в инспекции ФСИН", - сказал он.

По словам адвокатов других сестер, с их подзащитных электронные браслеты будут сняты в субботу. Вместе с тем сестрам все так же нельзя общаться друг другом, свидетелями по делу, журналистами.

Накануне источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Генеральная прокуратура нашла нарушения в материалах уголовного дела в отношении сестер Хачатурян и отказалась утверждать обвинительное заключение по уголовному делу. Адвокаты рассказали ТАСС, что соответствующего официального уведомления из органов следствия им не поступало.

Дело сестер Хачатурян

Главное следственное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела об убийстве сестрами Хачатурян своего отца. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Уголовное дело в отношении двух сестер Хачатурян было направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. В отношении младшей сестры уголовное дело было направлено прокурору с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.

Убийство было совершено 27 июля 2018 года. Следствие считает, что причиной стала острая личная неприязнь сестер к отцу, а действовали они по предварительному сговору. Девушки нанесли ему многочисленные удары ножом и молотком. Следствием установлено, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий, что учтено СК как смягчающее вину обстоятельство. При проведении комплексных психолого-психиатрических экспертиз установлено, что две сестры в момент совершения убийства могли осознавать фактический характер своих действий и руководить ими.