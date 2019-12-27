В Архангельске эвакуируют мэрию и несколько больниц после сообщения об угрозе взрыва

АРХАНГЕЛЬСК, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МЧС эвакуируют в пятницу пациентов и персонал нескольких больниц, посетителей железнодорожного вокзала и автовокзала, сотрудников мэрии Архангельска после анонимного сообщения об угрозе минирования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Архангельской области.

"Сегодня по линии системы "112" около 12:30 мск поступило анонимное сообщение посредством электронной почты о том, что в городе якобы заминирован ряд социально-значимых объектов. В настоящее время силы и средства Главного управления МЧС России по Архангельской области отрабатывают поступившую информацию и участвуют в эвакуации мэрии Архангельска, городских больниц № 1, 4, 7, 6, зданий железнодорожного вокзала и автовокзала", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники силовых структур.