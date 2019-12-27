CNN: на Гавайях пропал вертолет, на борту которого находятся семь человек

ТАСС, 27 декабря. Вертолет, на борту которого находились семь человек, пропал во время полета над побережьем Напали острова Кауаи на Гавайях в четверг вечером. Об этом в пятницу сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей береговой охраны США.

По данным CNN, на борту были пилот и шесть пассажиров, предположительно, двое из них несовершеннолетние.

Отмечается, что береговая охрана США начала поисковую операцию, задействовав вертолет, катер и другие ресурсы. Офицер Роберт Кокс заявил телеканалу, что "в зоне поиска сложные погодные условия - плохая видимость и сильные ветра". Вертолет оснащен электронным локатором, однако никаких сигналов о его местонахождении не поступало, подчеркивают в береговой службе.