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CNN: на Гавайях пропал вертолет, на борту которого находятся семь человек

Среди пассажиров могут быть несовершеннолетние

ТАСС, 27 декабря. Вертолет, на борту которого находились семь человек, пропал во время полета над побережьем Напали острова Кауаи на Гавайях в четверг вечером. Об этом в пятницу сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей береговой охраны США.

По данным CNN, на борту были пилот и шесть пассажиров, предположительно, двое из них несовершеннолетние.

Отмечается, что береговая охрана США начала поисковую операцию, задействовав вертолет, катер и другие ресурсы. Офицер Роберт Кокс заявил телеканалу, что "в зоне поиска сложные погодные условия - плохая видимость и сильные ветра". Вертолет оснащен электронным локатором, однако никаких сигналов о его местонахождении не поступало, подчеркивают в береговой службе.

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