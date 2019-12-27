Источник: расследование дела Майкла Калви и Baring Vostok завершено

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет России завершил расследование дела в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и приступил к ознакомлению фигурантов дела и их адвокатов с собранными материалами. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник, близкий к следствию.

"Следствие по делу завершено, фигуранты начали знакомиться с материалами дела", - сказал собеседник агентства.

По информации собеседника агентства, всем фигурантам дела вменяется статья 160 УК РФ ("Растрата"). "Всем фигурантам дела обвинение было переквалифицировано с мошенничества на растрату. В пятницу некоторые адвокаты начали ознакомление с материалами, в понедельник этот процесс продолжится", - сказал собеседник агентства.

По делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" проходят, помимо Калви, партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший директор банка "Восточный" Алексей Кордичев, экс-управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров.

Дело было возбуждено на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви, введя в заблуждение совет директоров банка, организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный ПКБ от "Восточного", был зачтен уступкой акций, реальная стоимость которых составляла 600 тыс. рублей. При этом финансовая экспертиза установила, что стоимость акций компаний International Financial Technology Group (IFTG), переданных банку "Восточный" в счет погашения кредита, составляла 3,8 млрд рублей.