Семьям погибших в авиакатастрофе в Казахстане выплатят по $10,5 тыс.

НУР-СУЛТАН, 27 декабря. /ТАСС/. Правительство Казахстана выплатит семьям погибших при крушении самолета авиакомпании Bek Air по 4 млн тенге ($10,5 тыс.). Об этом сообщил премьер-министр республики Аскар Мамин на заседании правительственной комиссии по расследованию причин падения самолета в пятницу.

"По поручению главы государства всем семьям погибших в авиакатастрофе будет выделено по 4 млн тенге. Необходимая финансовая помощь также будет оказана всем пострадавшим", - сказал Мамин, слова которого приводит пресс-служба премьер-министра республики.

Глава правительства поручил Министерству внутренних дел провести полное досудебное расследование падения самолета авиакомпании Bek Air, Министерству здравоохранения - принять все меры для скорейшего выздоровления пострадавших. "Правительственная комиссия по расследованию причин аварии должна подвести предварительные итоги своей работы к 10 января 2020 года", - подчеркнул премьер-министр.

На совещании сообщили, что на момент взлета самолета из Алма-Аты на борту судна находилось 98 человек, в том числе девять детей и пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек, в различные медицинские учреждения Алма-Аты доставлены 53 человека, из них состояние восьми оценивается как крайне тяжелое.

Компания Bek Air вернет пассажирам стоимость авиабилетов на запланированные до 31 декабря рейсы, об этом говорится в сообщении перевозчика, опубликованном в Facebook.

"Авиакомпания Bek Air осуществляет возврат стоимости авиабилетов пассажирам всех рейсов авиакомпании, запланированных к выполнению до 31 декабря 2019 года. Для того, чтобы произвести полный возврат стоимости билетов, пожалуйста, обратитесь по месту приобретения билетов. Если билеты приобретались на сайте авиакомпании, необходимо запросить возврат по электронной почте", - следует из публикации.

Как сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, самолет авиакомпании Bek Air имел сертификат летной годности, выданный в мае 2019 года. "Сертификат летной годности воздушного судна был выдан в мае 2019 года. Дата выпуска борта - апрель 1996 года. Зарегистрирован в казахстанском реестре 26 августа 2016 года (номер свидетельства 940). В авиакомпании Bek Air зарегистрировано девять бортов", - говорится в заявлении ведомства. Согласно данным, указанным на сайте компании Bek Air, ее авиапарк состоит только из самолетов типа Fokker-100 в конфигурации до 108 кресел.

В настоящее время сертификаты эксплуатанта и летной годности авиакомпании приостановлены авиационной администрацией Казахстана.