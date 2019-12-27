Жителя Татарстана подозревают в истязании малолетнего ребенка

КАЗАНЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело против местного жителя, его подозревают в истязании малолетнего ребенка. Об этом в пятницу сообщается на сайте СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание")", - говорится в сообщении.

Ранее в республиканскую клиническую больницу с различными травмами доставили шестилетнего мальчика из многодетной семьи, проживающей в Зеленодольском муниципальном районе Татарстана. Со слов родителей, ребенок получил увечья, катаясь с горки, однако на теле мальчика обнаружили травмы, полученные ранее, в том числе переломы. По данному факту следственные органы провели проверку, по результатам которой было принято решение о возбуждении уголовного дела.

По версии следствия, травмы ребенку нанес его отчим, с октября текущего года он систематически причинял мальчику физические и психические страдания, в том числе избивая его.