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Участники ОПГ в Волгоградской области получили от трех до 14 лет колонии

Преступления совершались на территории городов Волгоград, Волжский, Калач-на-Дону, а также Среднеахтубинского и Ленинского районов

ВОЛГОГРАД, 27 декабря. /ТАСС/. Участники организованной преступной группы, действовавшей на территории Волгоградской области с августа 2015 года по март 2016-го, приговорены судом к длительным срокам лишения свободы за вымогательство денег у военнослужащих, грабежи и разбои. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

"Десять участников преступной группы, организатором которой для совершения тяжких преступлений, связанных с вымогательством и хищением чужого имущества в Волгоградской области, являлся 34-летний уроженец Чеченской Республики Расул Джабраилов, осуждены к длительным срокам лишения свободы - от трех до 14 лет. ОПГ действовала с августа 2015 года по март 2016 года", - сказали в объединенной пресс-службе.

Преступления совершались на территории городов Волгоград, Волжский, Калач-на-Дону, а также Среднеахтубинского и Ленинского районов Волгоградской области. Большая часть вымогательств совершалась в отношении военнослужащих. Подсудимые тщательно подготавливались к совершению преступлений, устанавливали лиц, склонных к психологическому воздействию, данные об их личной жизни и близких людях. Действуя под мнимыми предлогами под угрозой применения насилия либо с применением такового, они требовали передачи им денежных средств, пояснили в пресс-службе.

"Вымогаемая сумма варьировалась от 10 до 200 тыс. рублей. Кроме того, участниками ОПГ было совершено разбойное нападение на автозаправочную станцию, а также ряд грабежей. Потерпевшими по делу признаны 14 человек, а также компания "Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт", причиненный ущерб гражданам и юрлицу в общей сложности составил 640,9 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.

По приговору суда организатор преступной группы проведет 14 лет в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на полтора года. Остальным девяти членам группы в зависимости от участия каждого в совершаемых преступлениях назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 11,5 года. С осужденных в пользу потерпевших взыскан причиненный материальный ущерб. Приговор в законную силу не вступил.

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