В Подмосковье у школьницы остановилось сердце после сдачи ГТО по плаванию

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Школьница умерла от острой сердечной недостаточности после сдачи нормативов ГТО по плаванию в Воскресенске. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

"По предварительным данным, при заплыве на дистанцию 50 м 17-летняя школьница, почувствовав себя плохо, стала терять сознание, после чего из воды ее достали спасатели и незамедлительно вызвали скорую помощь", - сообщила представитель ГСУ.

Девочка поступила в больницу из дворца спорта. "По предварительным данным эксперта, смерть девочки наступила от острой сердечной недостаточности", - сказала Врадий.

По факту смерти подростка начата проверка, проводится судмедэкспертиза. Следователь и криминалисты опрашивают очевидцев и организаторов мероприятия.