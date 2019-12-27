На Кубани восстановили водоснабжение трех муниципалитетов после крупной аварии

КРАСНОДАР, 27 декабря. /ТАСС/. Специалисты восстановили водоснабжение Крымского района, Новороссийска и Геленджика на Кубани после второй крупной аварии на Троицком групповом водопроводе, в результате которой без воды на несколько дней остались более 160 тыс. человек, сообщила в пятницу пресс-служба администрации Краснодарского края.

Авария произошла на магистральном водоводе Троицкого водопровода около 05:10 мск во вторник, в зоне отключения (второй раз за три дня) оказались более 160 тыс. человек, порядка 6,4 тыс. жилых домов в Крымском районе, Новороссийске, части Геленджика и поселке Кабардинка. Около 5:30 мск в среду ликвидацию последствий аварии завершили.

"Запущены все четыре насосные станции, водоснабжение Крымского района, Новороссийска и Геленджика восстановлено", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным "Кубаньводкомплекс", причиной аварий стал коррозийный износ трубопровода из-за превышения срока службы эксплуатации. В пресс-службе администрации региона сообщили, что в 2020 году в рамках масштабной реконструкции Троицкого группового водопровода будет запущен 19-километровый участок новой ветви, который заменит существующий изношенный.