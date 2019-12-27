{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Батурину объявили в розыск по делу о клевете

Вдова экс-мэра Москвы не явилась на несколько заседаний, суд в Калмыкии усмотрел в этом пренебрежение
Елена Батурина Валерий Морев/ТАСС
Описание
Елена Батурина
© Валерий Морев/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Мировой суд в Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете после ряда ее неявок на судебные заседания. Об этом в пятницу ТАСС сообщил адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей по делу стороны.

"Суд выписал предписание о явке Батуриной, объявив ее в федеральный розыск в связи с неявкой на заседания", - сказал Савочкин.

Батурина обвиняется в клевете по ч. 1 ст. 128.1 УК РФ. Дело возбуждено по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве брата Елены Батуриной Виктора.

Согласно закону, дело о клевете может рассматриваться в суде в отсутствии обвиняемого, но суд в Калмыкии усмотрел в неявке Батуриной пренебрежение. Постановление о розыске Батуриной должно поступить для исполнения в МВД, но пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Адвокат Савочкин выразил надежду, что Батурина добровольно явится в суд.

ТАСС пока не располагает комментариями представителей Батуриной.

Дело о банкротстве Батурина

Виктор Батурин ранее заключил мировое соглашение с кредиторами, прекратив тем самым разбирательство в арбитражном суде в Калмыкии.

Согласно материалам дела, мировое соглашение заключено сразу с несколькими кредиторами, в том числе с компанией Sarrio Investmens Ltd (Кипр, долг составляет 3,248 млрд рублей), компанией "Портал-строй" (долг - 15,6 млн рублей), управлением Федеральной налоговой службы по Калмыкии (долг - 18,6 млн рублей), пензенским филиалом Россельхозбанка (долг - 10,3 млн рублей). Общая сумма долга перед кредиторами составляет порядка 3,3 млрд рублей.

Виктор Батурин ранее занимал пост в правительстве Калмыкии. В 2013 году приговором Гагаринского суда Москвы он был осужден на семь лет колонии, в том числе за мошенничество с векселями компании "Интеко". В январе 2016 год Верховный суд Калмыкии освободил его из-под ареста, заменив наказание штрафом в размере 300 тыс. рублей.

Теги
РоссияКалмыкия
Реклама на ТАСС
Дело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok
Фонд Baring Vostok сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении Калви
В пресс-службе фонда отметили, что обвинение в мошенничестве не нашло подтверждения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС