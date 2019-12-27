Батурину объявили в розыск по делу о клевете

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Мировой суд в Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете после ряда ее неявок на судебные заседания. Об этом в пятницу ТАСС сообщил адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей по делу стороны.

"Суд выписал предписание о явке Батуриной, объявив ее в федеральный розыск в связи с неявкой на заседания", - сказал Савочкин.

Батурина обвиняется в клевете по ч. 1 ст. 128.1 УК РФ. Дело возбуждено по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве брата Елены Батуриной Виктора.

Согласно закону, дело о клевете может рассматриваться в суде в отсутствии обвиняемого, но суд в Калмыкии усмотрел в неявке Батуриной пренебрежение. Постановление о розыске Батуриной должно поступить для исполнения в МВД, но пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Адвокат Савочкин выразил надежду, что Батурина добровольно явится в суд.

ТАСС пока не располагает комментариями представителей Батуриной.

Дело о банкротстве Батурина

Виктор Батурин ранее заключил мировое соглашение с кредиторами, прекратив тем самым разбирательство в арбитражном суде в Калмыкии.

Согласно материалам дела, мировое соглашение заключено сразу с несколькими кредиторами, в том числе с компанией Sarrio Investmens Ltd (Кипр, долг составляет 3,248 млрд рублей), компанией "Портал-строй" (долг - 15,6 млн рублей), управлением Федеральной налоговой службы по Калмыкии (долг - 18,6 млн рублей), пензенским филиалом Россельхозбанка (долг - 10,3 млн рублей). Общая сумма долга перед кредиторами составляет порядка 3,3 млрд рублей.

Виктор Батурин ранее занимал пост в правительстве Калмыкии. В 2013 году приговором Гагаринского суда Москвы он был осужден на семь лет колонии, в том числе за мошенничество с векселями компании "Интеко". В январе 2016 год Верховный суд Калмыкии освободил его из-под ареста, заменив наказание штрафом в размере 300 тыс. рублей.