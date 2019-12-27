{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok
Обновлено 

Фонд Baring Vostok сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении Калви

В пресс-службе фонда отметили, что обвинение в мошенничестве не нашло подтверждения

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет России завершил расследование дела в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

На эту тему
Банк "Восточный" против инвестфонда Baring Vostok. В чем обвиняют Майкла Калви

"Расследование уголовного дела закончено", - сообщили в фонде, добавив, что обвинение в мошенничестве не нашло подтверждения.

Также в пресс-службе сообщили, что следствие отказалось от квалификации по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"), что фактически разрушило изначальную логику уголовного преследования. Теперь, по мнению представителей фонда, следствие намеревается предложить суду версию о незаконном кредитовании, оценивая бизнес-риски с уголовной точки зрения. "В фонде назвали данную версию "абсурдной" и пояснили, что кредит возвращен в большем размере, чем был выдан, что установила независимая экспертиза, назначенная судом по уголовному делу.

Ранее источник сообщил ТАСС, что Следственный комитет России завершил расследование дела в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и приступил к ознакомлению фигурантов дела и их адвокатов с собранными материалами. По информации собеседника агентства, всем фигурантам дела вменяется статья 160 УК РФ ("Растрата"). "Всем фигурантам дела обвинение было переквалифицировано с мошенничества на растрату. В пятницу некоторые адвокаты начали ознакомление с материалами, в понедельник этот процесс продолжится", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияДело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok
Реклама на ТАСС
CNN: на авиастроительном заводе Beechcraft в Канзасе произошел взрыв
В результате инцидента ранения получили около 10 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС