Фонд Baring Vostok сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении Калви

"Расследование уголовного дела закончено", - сообщили в фонде, добавив, что обвинение в мошенничестве не нашло подтверждения.

Также в пресс-службе сообщили, что следствие отказалось от квалификации по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"), что фактически разрушило изначальную логику уголовного преследования. Теперь, по мнению представителей фонда, следствие намеревается предложить суду версию о незаконном кредитовании, оценивая бизнес-риски с уголовной точки зрения. "В фонде назвали данную версию "абсурдной" и пояснили, что кредит возвращен в большем размере, чем был выдан, что установила независимая экспертиза, назначенная судом по уголовному делу.

Ранее источник сообщил ТАСС, что Следственный комитет России завершил расследование дела в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и приступил к ознакомлению фигурантов дела и их адвокатов с собранными материалами. По информации собеседника агентства, всем фигурантам дела вменяется статья 160 УК РФ ("Растрата"). "Всем фигурантам дела обвинение было переквалифицировано с мошенничества на растрату. В пятницу некоторые адвокаты начали ознакомление с материалами, в понедельник этот процесс продолжится", - сказал собеседник агентства.