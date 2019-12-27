Власти Ингушетии прокомментировали возбужденные ФАС дела против Минприроды региона

МАГАС, 27 декабря. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ингушетии возбудило дела по признаку сговора на торгах в отношении Минприроды Ингушетии из-за запоздало выставленной информации о торгах на одной из электронных торговых площадок. Такое мнение ТАСС выразил замминистра природных ресурсов Ингушетии Ахмед Шадиев.

В пятницу на сайте управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ингушетии появилась информация о том, что антимонопольщики возбудили четыре дела в отношении регионального Минприроды и трех участников торгов по признаку сговора на торгах при оформлении аренды на 3,772 тыс. леса.

"Наши торги шли на РТС-тендерах, туда была вовремя поставлена информация, но есть дополнительная площадка торговая, на ней не проходят торги, но по закону на нее тоже должна была быть выставлена информация, там она появилась с опозданием, потому что электронная цифровая подпись не срабатывала. Мы соберем арендаторов, поговорим с ними, с сотрудниками ФАС обсудим ситуацию, как-то будем решать ситуацию. Семнадцатого января будет разбирательство, и до этого срока у нас есть время разобраться, что к чему", - сказал Шадиев.

По его словам, возмущение жителей региона по факту передачи в аренду участка леса не обосновано, поскольку это естественная процедура, которая идет на пользу, в первую очередь, самому лесу.

"Это ведь просто договор аренды под заготовку древесины, а не передача земель, его мы можем в любой момент расторгнуть, если со стороны арендаторов будут нарушения. Если не обновлять лес, то через 10-20 лет бездействия леса просто не будет у нас, деревья начнут болеть, гнить. Федеральный центр требует, чтобы мы привлекали арендаторов, чтобы понемногу с федерального центра перенести на плечи арендаторов эту задачу и эти затраты. Арендаторы приносят налоги, обновляют лес и сами имеют возможность заработать, это обычная процедура", - добавил Шадиев.

Жители Ингушетии ранее негативно отреагировали на появившуюся в социальных сетях информацию о договоре аренды, который предполагает передачу региональным Минприроды в аренду на 30 лет 1,273 тыс. га леса в Али-Юрте директору Северо-Кавказской лесной компании Ахмеду Хадуеву за 10 тыс. рублей. Как пояснили в пятницу ТАСС в пресс-службе УФАС по Ингушетии, точная общая площадь переданного участка леса составляет 3,772 га со сроком аренды территории на 30 лет одному участнику и по 20 лет двум участникам. Ежегодная сумма аренды по четырем лотам в общем достигает более 1,5 млн рублей.