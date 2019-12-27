{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Ингушетии прокомментировали возбужденные ФАС дела против Минприроды региона

Ранее жители Ингушетии негативно отреагировали на появившуюся в социальных сетях информацию о договоре аренды, по которому региональное Минприроды на 30 лет планирует отдать 1,273 тыс. га леса в Али-Юрте Северо-Кавказской лесной компании

МАГАС, 27 декабря. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ингушетии возбудило дела по признаку сговора на торгах в отношении Минприроды Ингушетии из-за запоздало выставленной информации о торгах на одной из электронных торговых площадок. Такое мнение ТАСС выразил замминистра природных ресурсов Ингушетии Ахмед Шадиев.

В пятницу на сайте управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ингушетии появилась информация о том, что антимонопольщики возбудили четыре дела в отношении регионального Минприроды и трех участников торгов по признаку сговора на торгах при оформлении аренды на 3,772 тыс. леса.

"Наши торги шли на РТС-тендерах, туда была вовремя поставлена информация, но есть дополнительная площадка торговая, на ней не проходят торги, но по закону на нее тоже должна была быть выставлена информация, там она появилась с опозданием, потому что электронная цифровая подпись не срабатывала. Мы соберем арендаторов, поговорим с ними, с сотрудниками ФАС обсудим ситуацию, как-то будем решать ситуацию. Семнадцатого января будет разбирательство, и до этого срока у нас есть время разобраться, что к чему", - сказал Шадиев.

По его словам, возмущение жителей региона по факту передачи в аренду участка леса не обосновано, поскольку это естественная процедура, которая идет на пользу, в первую очередь, самому лесу.

"Это ведь просто договор аренды под заготовку древесины, а не передача земель, его мы можем в любой момент расторгнуть, если со стороны арендаторов будут нарушения. Если не обновлять лес, то через 10-20 лет бездействия леса просто не будет у нас, деревья начнут болеть, гнить. Федеральный центр требует, чтобы мы привлекали арендаторов, чтобы понемногу с федерального центра перенести на плечи арендаторов эту задачу и эти затраты. Арендаторы приносят налоги, обновляют лес и сами имеют возможность заработать, это обычная процедура", - добавил Шадиев.

Жители Ингушетии ранее негативно отреагировали на появившуюся в социальных сетях информацию о договоре аренды, который предполагает передачу региональным Минприроды в аренду на 30 лет 1,273 тыс. га леса в Али-Юрте директору Северо-Кавказской лесной компании Ахмеду Хадуеву за 10 тыс. рублей. Как пояснили в пятницу ТАСС в пресс-службе УФАС по Ингушетии, точная общая площадь переданного участка леса составляет 3,772 га со сроком аренды территории на 30 лет одному участнику и по 20 лет двум участникам. Ежегодная сумма аренды по четырем лотам в общем достигает более 1,5 млн рублей.

Теги
РоссияИнгушетия
Реклама на ТАСС
В суде Калмыкии подтвердили вынесение постановления о розыске Батуриной
В суде уточнили, что дело о клевете приостановлено в связи с розыском подсудимой
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС