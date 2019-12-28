{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Крушение самолета Bek Air в Казахстане
Обновлено 

Бортовые самописцы разбившегося в Казахстане самолета передадут в Москву

Описание
© Казинформ/ТАСС
На эту тему
Крушение самолета Bek Air в Казахстане. Главное

НУР-СУЛТАН, 28 декабря. /ТАСС/. "Черный ящик" самолета авиакомпании Bek Air, разбившегося в Казахстане, передадут в Межгосударственный авиационный комитет в Москву для экспертизы. Об этом сообщил в субботу на брифинге вице-министр индустрии и инфраструктурного развития республики Берик Камалиев.

"Вчера вице-премьер Роман Скляр разговаривал с председателем Межгосударственного авиационного комитета. Сегодня вечером, в 18:40 из Москвы прилетает эксперт в Алматы. Работает следственно-оперативная группа, бортовые самописцы извлечены, завтра "черный ящик" мы передаем для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет, в город Москву", - сказал он.

Теги
КазахстанРоссияКрушение самолета Bek Air в Казахстане
Реклама на ТАСС
Крушение самолета Bek Air в Казахстане
Сертификат эксплуатанта Bek Air возобновят не раньше 10 января 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС