Бортовые самописцы разбившегося в Казахстане самолета передадут в Москву

НУР-СУЛТАН, 28 декабря. /ТАСС/. "Черный ящик" самолета авиакомпании Bek Air, разбившегося в Казахстане, передадут в Межгосударственный авиационный комитет в Москву для экспертизы. Об этом сообщил в субботу на брифинге вице-министр индустрии и инфраструктурного развития республики Берик Камалиев.

"Вчера вице-премьер Роман Скляр разговаривал с председателем Межгосударственного авиационного комитета. Сегодня вечером, в 18:40 из Москвы прилетает эксперт в Алматы. Работает следственно-оперативная группа, бортовые самописцы извлечены, завтра "черный ящик" мы передаем для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет, в город Москву", - сказал он.